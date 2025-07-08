"على صورته".. اللقاء السنوي لشباب إيبارشيتي سويسرا وفرنسا

اختتم اللقاء السنوي لشباب إيبارشيتي سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، وباريس وشمالي فرنسا. بحضور صاحبي النيافة الأنبا لوقا، أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا مارك، أسقف باريس وشمالي فرنسا، وذلك بمقر معهد Les Chartreux St Irénée بمدينة ليون الفرنسية.

على صورته

شارك في اللقاء نحو ١٢٠ شابًا وشابة من كنائس الإيبارشيتين، برفقة الآباء الكهنة والخدام. وتناول موضوعه هوية الشباب القبطي، وكيفية عيش هذه الهوية «على صورة المسيح ومثاله».

تنوع برنامج اللقاء وتضمّن أنشطة روحية مثل القداسات والتسبحة، إلى جانب محاضرات ألقاها نيافة الأنبا لوقا ونيافة الأنبا مارك. كما تضمّن البرنامج حلقة بودكاست قدمها القس أبرآم شنودة والقس مينا نمر.

شهد اللقاء أيضًا ورش عمل، وأنشطة فنية، وجلسات لرسم الأيقونات أشرف عليها مجموعة من الخدام.