تويوتا ايكو هاتشباك سعرها 250 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تويوتا ايكو موديل 2002

وتتوافر تلك السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، تويوتا ايكو موديل 2002، وتنتمي إكو لفئة السيارات الهاتشباك .

مواصفات تويوتا ايكو موديل 2002 الخارجية

تويوتا ايكو موديل 2002

زودت سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة تويوتا، وتم تثبيت شعار شركة تويوتا على حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها أسفل الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك تويوتا ايكو موديل 2002

تويوتا ايكو موديل 2002

تستمد سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 300 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة تويوتا ايكو موديل 2002 الداخلية

زودت مقصورة سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها حوامل أكواب، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها على جانبي عجلة القيادة للتحكم فى عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها اضاءة داخلية، وبها مراه للرية، وبها أحزمة أمان .

سعر تويوتا ايكو موديل 2002

تباع سيارة تويوتا ايكو موديل 2002 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

تويوتا ايكو موديل 2002

وجدير بالذكر انه عند شراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك خبير سيارات يكون على دراية بجميع أجزاء السيارة حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .