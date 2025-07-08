مصر تلتقي إسبانيا في بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

يواجه المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة المدير الفني إيهاب علي، نظيره الإسباني في إطار تحديد المراكز من السابع عشر وحتى الرابع والعشرين من منافسات بطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا خلال الفترة من 2 حتى 13 يوليو الجاري.



موعد مباراة مصر وإسبانيا ببطولة العالم لشابات الكرة الطائرة

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة في بطولة العالم

كان منتخب مصر قد خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كندا وألمانيا على الترتيب، بنتيجة 3-1، ثم فاز على نظيره التايلندي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة، ثم تعرض للخسارة الثالثة أمام المنتخب الكرواتي -صاحب الأرض والجمهور- بنتيجة 3-0، فيما كانت الخسارة الأخيرة أمام المنتخب المكسيكي بنفس النتيجة.

وبهذه النتيجة، فشل منتخبنا الوطني في الصعود لثمن النهائي وسيكتفى باللعب لتحديد المراكز من السابع عشر وحتى الرابع والعشرين.

حيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني من البطولة.

قائمة منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة، وهن: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولي، سلمى البحيري، مريم عمرو، كرمة علي، ريتاج هشام، ملك سعدة، نور الصافي، بسملة حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

إيهاب علي (مدير فني).

يسرا عبد الكريم (مدرب عام).

كريم جمعة (مدرب).

مي محمود حسني (محلل أداء).

الدكتورة لمياء محمد (طبيبة الفريق).

سهير محمد (إدارية الفريق).

كما تشارك أماني رشيد كحكم مرافق، فيما تترأس البعثة منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حاملة لقب البطولة في هذه الفئة العمرية، بعد فوزها على منتخب تركيا بنتيجة 3-2، في نهائي النسخة الماضية التي استضافتها المجر وكرواتيا صيف عام 2023.