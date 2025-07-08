تمديد ثم إعارة.. خطة الزمالك لإنجاز صفقة انتقال حسام أشرف لـ سموحة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل مستقبل المهاجم الشاب حسام أشرف، وذلك بعد الاتفاق على تمديد عقده مع القلعة البيضاء وإعارته إلى نادي سموحة لمدة موسم.

وأوضح المصدر لـ"صدى البلد" أن الزمالك قام بتمديد عقد حسام أشرف لمدة موسمين إضافيين، لينتهي في صيف 2029 بدلًا من 2027، مع احتساب موسم الإعارة لسموحة ضمن العقد الجديد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى تدريبات سموحة يوم السبت المقبل، في بداية فترة الإعداد استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

من جانبه، أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، في تصريحات صحفية، أن الصفقة قد تمت رسميًا، واللاعب سينضم لمعسكر الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن حسام أشرف لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة مع الزمالك خلال الموسم الماضي، في ظل المنافسة القوية على المراكز الهجومية، ومن المتوقع أن يحصل على دقائق أكثر مع سموحة خلال فترة الإعارة.