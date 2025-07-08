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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضم يوسف عمرو لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد

يوسف عمرو لاعب اليد
يوسف عمرو لاعب اليد

الزمالك يضم يوسف عمرو لتدعيم صفوف فريق 2008 لكرة اليد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن التعاقد مع يوسف عمرو، لاعب نادي المقاولون العرب، للانضمام إلى صفوف فريق مواليد 2008 لكرة اليد، في إطار خطة تدعيم فرق قطاع الناشئين بالعناصر الموهوبة والمميزة.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى القلعة البيضاء، عقب جلسة جمعته بالكابتن حسن يسري، رئيس جهاز كرة اليد بالنادي، والذي أثنى على قدرات اللاعب وإمكاناته الفنية العالية.

ويجيد يوسف عمرو اللعب في مركز الباك رايت، ويُعد من أبرز لاعبي جيله، حيث يُشارك بشكل أساسي مع منتخب مصر مواليد 2008، كما تم تصعيده لمنتخب 2006، بفضل مهاراته المميزة وأدائه اللافت.

ويأتي التعاقد مع اللاعب في إطار اهتمام إدارة الزمالك بتدعيم فرق الناشئين بالعناصر الواعدة، بما يساهم في بناء قاعدة قوية للفريق الأول مستقبلاً.

يوسف عمرو الزمالك يد الزمالك حسن يسري

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