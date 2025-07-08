الاحتلال يضغط جنوب غزة.. أوامر بإخلاء أحياء واسعة في خان يونس

أكد بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية والطائرات المقاتلة كثفت استهدافها لمحيط المواصي، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصًا على الأقل، بينهم ستة من الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات "تفنّد ادعاء إسرائيل بأنها خصصت المواصي كممر إنساني".

وأضاف جبر، خلال مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، على قناة القاهرة الإخبارية، :" قوات الاحتلال الإسرائيلي وسّعت أوامر الإخلاء لتشمل كامل محافظة خان يونس، باستثناء منطقة المواصي، التي باتت هي الأخرى محاصرة من جهاتها المختلفة، ومُعرّضة للقصف، رغم ادعاءات الاحتلال بأنها "منطقة آمنة".

وأشار إلى أن محافظة الوسطى، وتحديدًا مدينة دير البلح، شهدت غارات عنيفة استهدفت منازل وتجمعات مدنية، أسفرت عن استشهاد عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن إصابات متفرقة، بعضها بحالة حرجة.

وفي مخيم البريج بالمحافظة ذاتها، استُهدفت مدرسة تؤوي نازحين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وسط قصف مدفعي مستمر من الآليات العسكرية الإسرائيلية.

وأوضح جبر أن مدينة غزة والأحياء الشرقية، بما فيها الزيتون والتفاح والشجاعية، تعرضت لقصف مدفعي مكثف، إلى جانب استهداف مناطق في حي الرمال وجباليا شمال قطاع غزة.

وذكر جبر أنه منذ فجر اليوم وحتى لحظة بث التقرير، ارتفع عدد الشهداء إلى 56 فلسطينيًا في مختلف محافظات قطاع غزة، في تصعيد إسرائيلي عنيف يهدد بانهيار كامل لأي مساعٍ للتهدئة.