مصدر أمنى ينفى إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته عدد من الأبواق الإعلامية التابعة لـ جماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن إضراب عدد من النزلاء التابعين لتنظيم الإخوان الإرهابي بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لإنتهاكات بأماكن إحتجازهم.

وأكد المصدر على عدم وجود أية إضرابات داخل أياً من مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وأن تلك الإدعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتى فى إطار محاولاتها اليائسة للتحريض وإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصرى.