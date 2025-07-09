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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

13 مقعدا.. ننشر أسماء مرشحي القائمة الوطنية لخوض انتخابات الشيوخ بدائرة غرب الدلتا

انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

تقدمت القائمة الوطنية من أجل مصر بأوراق ترشحها لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بدائرة غرب الدلتا.

وتضم دائرة غرب الدلتا ثلاثة محافظات هم: الإسكندرية، مطروح والبحيرة

وخصص قانون مجلس الشيوخ لقائمة غرب الدلتا 13 مقعدا.

وفيما يلي، ننشر مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بغرب الدلتا:

مرشحو  الإسكندرية

السيد إبراهيم محمد عوض الله جمعة مستقبل وطن 
محمد محمود محمد حمزة  مستقبل وطن 
وائل طارق محمد إسماعيل مستقبل وطن 
سوزى سمير مرسيس توفيق حماة الوطن 
أحمد شعبان حسين السيد التجمع 
حنان وجدى عبد المنعم  الحرية

مرشحو محافظة البحيرة

محمد أشرف محمود الصيرفى مستقبل وطن 
سمير السيد قاسم مستقبل وطن 
هبة مكرم شاروبيم مستقبل وطن 
محمود محمد صلاح محمود سعد حماة الوطن 
محمد فتح الله جامع العدل

مرشح القائمة الوطنية بمحافظة مطروح

أحمد جمعه بدر نوح (الشعب الجمهوري)

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 القائمة الوطنية من أجل مصر البحيرة قانون مجلس الشيوخ غرب الدلتا مرشحو محافظة البحيرة

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