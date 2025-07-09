هل بلع بقايا الطعام الموجودة في الفم يفسد الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

هل بلع بقايا الطعام في الفم يفسد الصلاة؟.. سؤال يدور في أذهان كثيرين من المصلين حيث قد يصادف المصلي بقاء بعض بقايا الطعام بين أسنانه فهل لو ابتلعها تكون صلاته باطلة؟ وفي السطور التالية نتعرف على رأي الشرع الذي كشفت عنه دار الإفتاء المصرية.

هل بلع بقايا الطعام في الفم يفسد الصلاة؟

وفي السياق، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المصلي المضمضة في حالة كان هناك بقايا طعام في الفم لأن بلعها أثناء الصلاة يبطلها.

وأشار أمين الفتوى، في دار الإفتاء في تصريحات تلفزيونية سابقة، إلى أن من مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها، لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلًا، وكذلك لا تبطل الصوم أو الصلاة بشرط ألا يبتلعها عمدًا.

هل يجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوء؟

من جانبه، قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الأكل والشرب لا ينقض الوضوء، فمن أكل أو شرب بعدما توضأ فإن الوضوء صحيح.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء، إلى أن المضمضة في الوضوء اختلف حولها العلماء منهم من قال واجبة في الوضوء ومنهم من قال ليست واجبة.. الفريق الأول أكد أنها واجبة لأنها ضمن أجزاء الوجه وبالتالي يجب غسل الفم.

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أما الفريق الثاني قال إن غسل الوجه يكفي ، إلا أن السلف الصالح أكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المضمضة والاستنشاق في الوضوء .

ما هي شروط الصلاة؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصلاة شروطًا أساسية تنقسم إلى شروط صحة وشروط وجوب، مشيرًا إلى أهمية التفريق بين الشرط والركن في العبادات.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، “شروط صحة الصلاة تؤثر بشكل مباشر على صحة الصلاة، فإذا لم تتحقق كانت الصلاة باطلة، أما شروط الوجوب فهي التي تحدد متى تصبح الصلاة واجبة على المسلم.”

وأضاف: “الركن هو جزء من هيكل العبادة نفسها، مثل القيام والسجود والركوع، فهي جزء لا يتجزأ من الصلاة، أما الشرط فهو عامل خارجي مؤثر لكنه ليس جزءًا من ماهية الصلاة، مثل دخول وقت الصلاة.”

وأكد على بعض شروط وجوب الصلاة، منها: “الإسلام، والبلوغ، والعقل، والخلو من الأعذار الشرعية كالحيض والنفاس، وعند تحقق هذه الشروط يصبح على المسلم وجوب أداء الصلوات الخمس المفروضة.”

وتطرق إلى السنن في الصلاة قائلاً: "هناك سنن في الصلاة مثل السنن البعيدة التي إذا تركها يجب السجود للسهو، وسنن الهيئات التي لو تركها لا يبطل الصلاة، مثل قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة أو التسبيح في الركوع والسجود."