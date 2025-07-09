ركن الخط العربي بجناح الأزهر يجذب جمهور معرض الإسكندرية للكتاب

شهد ركن الخط العربي بجناح الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته العشرين إقبالًا جماهيريًّا لافتًا منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض، في مشهد يجسّد المكانة الراسخة للأزهر الشريف في قلوب المصريين، ويعكس محبة الجمهور لفنونه وتراثه الأصيل.

وتحوّل الركن إلى محطة رئيسية في الجولة الثقافية لروّاد المعرض بمختلف الفئات والأعمار، حيث تفاعل الزوّار بكثافة مع عروض الخط العربي الحي التي قدّمها الفنان الأزهري إسماعيل عبده، أحد فناني هذا المجال وصاحب والذي شارك في العديد من الملتقيات وورش العمل، وحاز عدد من الجوائز المرموقة.

وقف الجمهور يتابع تشكيل الحروف وكتابة الأسماء، موجّهين أسئلتهم حول أسرار هذا الفن الأصيل، فيما كان "فنان الأزهر" يجيبهم بترحاب، ولم تقتصر الأجواء على المتابعة فقط، وإنما حرص الزوّار –كبارًا وصغارًا– على التقاط الصور التذكارية مع الفنان ولوحاته التي تتجلّى فيها روح الأصالة وجماليات الحرف العربي.

وخصّص الركن وقتًا لتدريب الزوّار وتعريفهم بأصول الخط العربي وفنونه المتنوعة، مُتيحًا لهم فرصة التجربة المباشرة، في مبادرة تهدف إلى إحياء روح الخط العربي لدى الأجيال الجديدة، وترسيخ قيم الجمال والانتماء من خلال الحرف العربي الأصيل.

أنشطة نوعية في جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية للكتاب

وتأتي مشاركة الأزهر في هذا الحدث الثقافي المهم امتدادًا لحضوره الفاعل في أبرز الفعاليات الثقافية على مدار العام، حيث يُقدّم أنشطة نوعية مثل الندوات الفكرية، والمسابقات، والعروض التفاعلية، التي تحظى بتفاعل واسع من الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

يُذكر أن جناح الأزهر الشريف هذا العام يقع بجوار القبة السماوية داخل مكتبة الإسكندرية، ويمتد على مساحة واسعة تشمل أركانًا متخصصة وإصدارات فكرية متجددة تُسهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الزوّار، تأكيدًا على دور الأزهر المستمر في نشر الفكر الوسطي وإحياء الهوية الثقافية والروحية للمجتمع.