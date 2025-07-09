الوديات تحسم موقف التونسي أحمد الجفالي مع الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك سيضع التونسي أحمد الجفالي تحت الانظار خلال مباراة اورانج الودية المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: ”المدرب سيُقيم اللاعب خلال المباريات الودية في معسكر الفريق في العاصمة الإدارية لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل على سبيل الإعارة والتعاقد مع جناح أيمن أجنبي آخر”.

وأضاف، أن نادي المنستيري طلب من الزمالك سداد قيمة صفقة الجفالي أولًا ومن ثم التفاوض على ضم اللاعب محمود غربال.

واختتم: غربال يمتلك أكثر من عرض في الوقت الحالي من ضمنها الزمالك، ولكن اللاعب حتى الآن "متردد" في خطوة الانضمام للابيض، كما أن مجلس إدارة النادي التونسي طلب إيقاف المفاوضات لحين سداد قيمة مستحقات الجفالي.