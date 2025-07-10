تعرف على أسماء مصابي حادث طريق وادي النقرة بأسوان

نستعرض عبر " صدى البلد " قائمة أسماء المصابين الـ 9 الذين تعرضوا لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق وادى النقرة بأسوان، وتم التعامل مع الحادث ، ونقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم .

وضمت قائمة المصابين الـ 9 كل من : جومانة حسين أحمد 34سنة، والتى أصيبت بنزيف بالفم وكدمات، وفاطمة أحمد على 64 سنة، والتى أصيبت باشتباه كسر بالذراع الأيمن، والطفلة جنات حسن محمد 5 سنوات، والتى أصيبت باشتباه كسر بالساق الأيمن، وحسن مصطفى محمد 55 سنة، والتى أصيبت بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيب بالحادث خالد عاطف زكى 37 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وكدمات بالجسم، وعبد الله على حسن 22 سنة، والذى أصيب بجرح قطعى بفروة الرأس، وكدمات وسحجات، وشاذلى على سعد الله 18 سنة، والذى أصيب بآلام بالظهر، وحازم عاطف على 37 سنة، والذى أصيب بكدمات وسحجات بالجسم، وعلى أحمد صابر21 سنة، والذى أصيب بجرح قطعى باليد.

حادث

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى كبوت ربع نقل، على طريق وادى النقرة شمال شرق أسوان.

وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

تعرض 10 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان البرى مساء الثلاثاء ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل / أسوان.

وبالمعاينة والفحص الجهات المختصة تبين أن السيارة يستقلها 10 أشخاص ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.