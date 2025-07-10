الموت المفاجئ صدمة حقيقية ..مجدي الهواري ينعى المخرج سامح عبد العزيز

نعى المخرج مجدي الهواري المخرج سامح عبد العزيز ، بعد رحيله صباح اليوم منذ قليل ، بعد مسيرة فنية حافلة.

كتب مجدي الهواري ، علي صفحته الرسمية علي فيس بوك:" الموت المفاجئ صدمة حقيقية ، حزن عميق ، لا يبقى إلا السيرة العطرة ، سامح عبد العزيز يا صاحبي ، سامحوني كل الناس ، اكتئاب من كل الناس".



https://youtube.com/shorts/fGuH576GP4k?si=F_c0FshCH_cS_Htk

كان نقيب المهن التمثيلية المصرية ، الدكتور أشرف زكي ، قد أعلن صباح اليوم الخميس ، وفاة المخرج سامح عبد العزيز ، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية



نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انتسجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد



جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز اخر اعماله فيلم فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.







يذكر أن اعلن نقيب المهن التمثيلية المصرية ، الدكتور أشرف زكي ، صباح اليوم الخميس ، وفاة المخرج سامح عبد العزيز ، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية



نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انتسجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد



جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز اخر اعماله فيلم فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.