الأوقاف تفتح باب التقدم للعمل بالإدارة العامة للمراجعة والحوكمة

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقديم للعمل بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك للعاملين بالديوان العام والمديريات الإقليمية، في عدد من التخصصات تشمل: المالي، الإداري، الهندسي، القانوني، والدعوي.

وحددت الوزارة عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين، أبرزها:

ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عامًا. أن يكون من العاملين على الدرجة الأولى أو الثانية. حصوله على تقدير "ممتاز" في تقارير الكفاية لآخر ثلاث سنوات. عدم الإحالة لأي محاكمة تأديبية أو جنائية. إجادة التعامل مع الحاسب الآلي. تقديم بيان حالة وظيفية حديث ومعتمد من جهة العمل.

ويستمر التقديم لمدة 20 يومًا من تاريخ الإعلان، وذلك عبر النموذج الإلكتروني التالي:

رابط التقديم

وفي سياق آخر شهدت جامعة مركز الثقافة السنية الإسلامية تم مساء أمس الأربعاء افتتاح سلسلة دروس علمية متميز للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصري

– وذلك بحضور علمي وجماهيري واسع.

افتتح المجلس بكلمة ألقاها الشيخ أبو بكر أحمد – مفتي الهند ومؤسس الجامعة – حيث أشار إلى أهمية الأدب في حياة الإنسان، وأنه مفتاح القبول في الدنيا والآخرة، وأساس بناء الشخصية المؤمنة الراسخة.

تعتمد المادة العلمية للدروس على:

كتاب "الأدب" من صحيح الإمام البخاري، حيث يستخرج الازهري منه جواهر المعاني التربوية والسلوكية.

وقراءة وشرح كتاب "الفانية في حلاوة الأسانيد" للإمام السيوطي، لما فيه من روائع الإسناد والعناية بالاتصال العلمي.

محاور الدرس الأول

تحدث الدكتور أسامة الأزهري عن مفهوم الأدب، مبينا أن له نوعين:

أدب ظاهر: في الأفعال والأقوال والسلوك الاجتماعي.

وأدب باطن: في النية، والتواضع، والإخلاص، والمراقبة.

وأوضح أن الإمام البخاري قدم كتاب الأدب في ترتيبه عمدا، وافتتحه بأحاديث عظيمة كحديث أنس وحديث عمر، ليبين جوامع الأدب النبوي في:

الأدب مع الله تعالى،والأدب مع الخلق والناس والأدب مع الوطن والمجتمع.

وأشار الدكتور الأزهري إلى أن لب الأدب في الشريعة هو "العمل الذي يقصد به وجه الله"، واستعرض نماذج قرآنية تدل على رفعةالأدب الإلهي في التعبير:قال تعالى: ﴿إن أكرمكم﴾ بدلامن"كريم".