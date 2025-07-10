بالأسماء.. 7 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بـ أسوان

تقوم اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحكمة أسوان بغلق باب التقديم للترشيح اليوم الخميس، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك بعد فتح الباب على مدار أسبوع بداية من السبت الماضى.

وستعلن لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بأسوان، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان.

وأكد المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ 2025 بأسوان أن هناك إجراءات تسهيل كبيرة للمرشحين المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، وذلك لتوفير الوقت والمجهود لتتم عملية تقديم أوراق الترشيح بسلاسة تامة.

انتخابات مجلس الشيوخ

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتقدمين للترشيح وصل قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشيح لـ7 متقدمين، هم: أحمد سعد درويش، رمز القلم، مرشح حزب مستقبل وطن، وياسين عبد الصبور، رمز التاج، مرشح حزب حماة الوطن، ومتولى العريبى، مرشح حزب النور، وأحمد ياسين منصور، رمز الحصان، مرشح حزب العدل، محمد عبد القادر عبد العزيز محمد، مرشح مستقل، رمز بندقية الصيد، وعيد حسيب حسين محمد، مستقل، رمز الصقر، يسرى محمد نادى، من مركز إدفو "مستقل".