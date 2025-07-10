قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدًا.. إعلان أسماء المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ورموزهم
لطلاب تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف على كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات
هل صلاة الجمعة في الزوايا وترك المسجد الكبير حرام ؟.. المفتي يوضح
رجاء الموافقة على العرض.. تفاصيل رسالة وسام أبو علي للخطيب
لطلاب تنسيق الجامعات 2025 .. تعرف على كيفية سداد رسوم اختبارات القدرات
موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل هامة الآن
استشاري ينصح طلاب الثانوية العامة بهذا الأمر بعد نهاية الامتحانات |فيديو
غياب مدريد واكتساح باريسي .. تشكيل الأفضل في نصف نهائي كأس العالم للأندية
«الصحة اللبنانية» تعلن استشهاد شخص وإصابة 2 آخرين
هيئة الدواء المصرية تعلن مواصلة تقديم الدعم الفني والتنسيقي لـ زيمبابوي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الدولة الصيني
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. 7 مرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ بـ أسوان

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
محمد عبد الفتاح

تقوم اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحكمة أسوان بغلق باب التقديم للترشيح اليوم الخميس، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك بعد فتح الباب على مدار أسبوع بداية من السبت الماضى. 

وستعلن لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ بأسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ بأسوان، أسماء المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بأسوان. 

وأكد المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية ورئيس لجنة تلقى طلبات المرشحين لمجلس الشيوخ 2025 بأسوان أن هناك إجراءات تسهيل كبيرة للمرشحين المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، وذلك لتوفير الوقت والمجهود لتتم عملية تقديم أوراق الترشيح بسلاسة تامة. 

انتخابات مجلس الشيوخ 

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المتقدمين للترشيح وصل قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشيح لـ7 متقدمين، هم: أحمد سعد درويش، رمز القلم، مرشح حزب مستقبل وطن، وياسين عبد الصبور، رمز التاج، مرشح حزب حماة الوطن، ومتولى العريبى، مرشح حزب النور، وأحمد ياسين منصور، رمز الحصان، مرشح حزب العدل، محمد عبد القادر عبد العزيز محمد، مرشح مستقل، رمز بندقية الصيد، وعيد حسيب حسين محمد، مستقل، رمز الصقر، يسرى محمد نادى، من مركز إدفو "مستقل".

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سامح عبد العزيز

تلوث في الدم.. سبب وفاة المخرج سامح عبد العزيز عن عمر 48 عاما

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس 10 يوليو 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس ..درجاتك هنا

أسعار الدواجن

بعد هبوط الفراخ البيضاء.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الإيجار القديم

بعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديم

شيكابالا

شيكابالا يدافع عن إبراهيم سعيد: مش وقت شماتة كلنا بنغلط

سورة الفاتحة

من هم المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة.. اعتقاد خاطئ لدى الكثير عنهم

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

استلم شقة بسعر 185 ألف جنيه فقط.. الإسكان تعلن مفاجأة على الهواء

ترشيحاتنا

وزير الثقافة

وزير الثقافة يشهد احتفال ترميم تمثال رمسيس ويكرم اسم النحات أحمد عثمان

الراحل سامح عبد العزيز

هنا شيحة تنعى سامح عبد العزيز: كنت صاحب أحلي ضحكة وأطيب قلب

الراحل سامح عبد العزيز

إنجي علي تنعى الراحل سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

بالصور

وفاه سامح عبدالعزيز.. هالة سرحان كلمة السر في البدايات وهذه أهم أعماله

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

فيديو

حذف صفحة براند مها الصغير

مها الصغير تحذف صفحة البراند بعد اتهامات بالسطو على لوحات وتصميمات

مها الصغير

البرومو اتلغى.. قناة On تعاقب مها الصغير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد