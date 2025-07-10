درة تستعرض أناقتها في باريس بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في باريس.

تفاصيل إطلالة درة

لفتت درة الأنظار في الصور بإطلالة مميزة و غير تقليدية، حيث ارتدت جمبسوت طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بالقماش الأسود اللامع المزين باللون الأبيض.

انتعلت درة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.