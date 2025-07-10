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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بماء زمزم .. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يغسل الكعبة المشرفة

جانب من غسيل الكعبة
جانب من غسيل الكعبة
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز ، اليوم الخميس، على عملية غسل الكعبة المشرفة وذلك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبدأت مراسم غسل الكعبة أولًا بكنس أرضيتها من الغبار والأتربة قبل الغسل، ثم تم جلب الأواني النحاسية التي مُزج فيها ماء زمزم بطيب الورد الفواح والدهن المعتق والعود الفاخر، وبُللت بها قطع قماشية لتبدأ عملية مسح جدارها من الداخل، ثم جرى غسل الأعمدة الثلاثة داخل الكعبة وكذلك الأرضيات، عقب ذلك تم تجفيف الكعبة المشرفة بقطع قماشية ذات مسكات خشبية، وأخيرًا تم تطييب الجدران بأحدث الأدوات لتغطي كامل مساحة الكعبة المشرفة.

وجرى غسل الكعبة المشرفة بمياه زمزم، وكذلك بمياه الورد الطائفي والهندي الممزوج بريح النرجس والعنبر، كما جرى تطييب جدران الكعبة من الداخل باستخدام قماش ممزوج بـ24 جراماً من دهن العود، و24 جراماً من دهن الورد.

وفور إتمامه مراسم غسل الكعبة المشرفة، تشرف نائب أمير مكة بتقبيل الحجر الأسود، ثم أداء الطواف، وصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام.

كما شارك في مراسم غسل الكعبة المشرفة بجانب نائب الأمير، كل من: وزير الحج والعمرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين  توفيق الربيعة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين  غازي الشهراني، وعدد من المشايخ والمسؤولين.

وكانت مراسم غسل الكعبة المشرفة قد انطلقت في مرحلتها الأولى، أمس (الأربعاء)، من خلال رفع ستارة باب الكعبة المشرفة.

أمير منطقة مكة المكرمة عملية غسل الكعبة المشرفة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مياه زمزم

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