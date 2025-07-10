ريهام عبد الغفور ناعية الراحل سامح عبد العزيز: خبر مفزع وحزين

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور الراحل سامح عبد العزيز ، الذى توفى صباح اليوم الخميس إثر وعكة صحية.



وكتبت ريهام عبد الغفور:لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإن إلبه راجعون

خبر مفزع وحزين، الله يرحمك ويحسن إليك سامح عبد العزيز ..حتوحشنا.





وكان قد أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.