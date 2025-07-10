يسرا اللوزي ناعيه الراحل سامح عبد العزيز : هنفضل فاكرينك دايمًا بضحكتك و جدعنتك

نعت الفنانة يسرا اللوزي الراحل سامح عبد العزيز ، الذى توفى صباح اليوم الخميس أثر وعكة صحية.



وكتبت يسرا اللوزي علر انستجرام :إنا لله وإنا إليه راجعون، سامح عبد العزيز،كنت دايمًا مليان حياة، وضحك، وجدعنة.



وتابعت :من الناس اللي وجودهم في اللوكيشن كان بيخلّي الشغل فيه متعة.

اشتغلت معاك كذا مرة، وكل مرة كنت بستنى أشتغل معاك تاني.



و إضافت:ربنا يرحمك يا سامح، ويجعل مثواك الجنة.

هنفضل فاكرينك دايمًا بضحكتك، وخفة دمك، وحبك الحقيقي للسينما.

خالص العزاء لأسرته وأصدقائه.

وكان قد أعلن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، وفاة المخرج سامح عبد العزيز، الذي يعتبر أحد أهم المخرجين في عالم صناعة السينما المصرية.

نشر الفنان اشرف زكي عبر صفحته الرسمية في منصه انستجرام " خبر وفاة المخرج المصري قائلا" البقاء لله، المخرج الكبير سامح عبد العزيز في ذمة الله ، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

جدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز آخر اعماله فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.