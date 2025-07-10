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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال الصيانة الدورية لمرفق الإنارة وإصلاح الأعطال

تكثيف أعمال الصيانة الدورية لمرفق الإنارة وإصلاح الأعطال
تكثيف أعمال الصيانة الدورية لمرفق الإنارة وإصلاح الأعطال
أ ش أ

 وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال الصيانة الدورية لمرفق الإنارة وإصلاح الأعطال، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.


وقامت إدارة الكهرباء ثان المنتزة، تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، بتركيب شبكة هوائية بامتداد 700 م، وصيانة وإنارة وتركيب 5 أعمدة كهربائية صوديوم و28 عمود ليد و60 كشاف ليد و6 صوديوم، وعزل وتأمين أعمدة الإنارة وإصلاح أعطال الشبكات الهوائية والكابلات الأرضية بمناطق عزبتي "عرامة وكازوليا" وطريق المعمورة الطابية والشوارع الرئيسية.


وباشر حي وسط، أعمال تركيب عدد 60 كشافا كهربائيا بمربع منطقة زين العابدين لرفع مستوى الإنارة، ومراجعة حالة الإضاءة العامة بطريق الكورنيش وطريق الحرية ومحور المحمودية.


وواصل حي شرق، أعمال الصيانة الدورية للأعمدة ورفع كفاءة الإنارة، وتركيب وإنارة 18 كشافًا و75 أعمدة كهربائية وتنظيف 5 غرف تفتيش وتسيير التيار الكهربائي بعدد من اللأعمدة، بمناطق مصطفى كامل وشدس وسموحة، وذلك لتحقيق تطلعات المواطنين في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم.


وتابع مركز ومدينة برج العرب، إحلال وتجديد 38 كشافًا بمنطقة برج العرب القديم ورفع كفاءة الإضاءة تيسيرًا على المواطنين.
 

محافظ الإسكندرية أعمال الصيانة الدورية مرفق الإنارة وإصلاح الأعطال إدارة الكهرباء ثان المنتزة

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