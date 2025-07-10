دبي تستهدف ضم 400 مدينة كشركاء تجاريين في خطتها 2033

أوضح أحمد الشافعي المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن الخطة الاقتصادية لدبي 2033 تتضمن التوسع في العلاقات التجارية مع 400 مدينة حول العالم، بما يعزز من انتشار الإمارة كمركز تجاري عالمي خلال السنوات العشر القادمة.

وخلال الاجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أكد الشافعي أن هذا التوسع جزء من خطة أوسع لمضاعفة التجارة الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم إماراتي، ورفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم. جاء ذلك في إطار أحدث استراتيجيات دبي لتوسيع شبكة شركائها التجاريين.

50 مكتب حول العالم

وأضاف أن هذا الهدف لن يتحقق فقط من خلال الإمكانيات المالية والبنية التحتية، بل أيضًا عبر توسيع شبكة مكاتب غرف دبي لتصل إلى 50 مكتبًا حول العالم تغطي 100 سوق.

وأشار إلى أن التعاون مع مصر من خلال مكتب غرف دبي بالقاهرة يُعد أحد المحاور الرئيسية في هذه الاستراتيجية، لما لمصر من موقع استراتيجي وخبرة كبيرة في الأسواق الأفريقية والعربية.



