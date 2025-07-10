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رابط التقديم في مدارس المتفوقين stem والأوراق المطلوبة
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط التقديم في مدارس المتفوقين stem والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط التقديم في مدارس المتفوقين stem للعام الدراسي القادم 2025 / 2026 ، مؤكدة أنه متاح الآن على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقديم في مدارس المتفوقين stem للعام الدراسي القادم 2025 / 2026 ، متاح إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم بداية من 10 يوليو 2025 حتى 31 يوليو 2025، ويقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الالكتروني وطباعة استمارة التقدم الالكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالادارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الاتية :

- لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم
-صورة طبق الاصل من شهادة الاعدادية او بيان نجاح معتمد
-صورة من شهادة الميلاد الرقم القومي
-ايصال تحصيل الرسوم الدال على السداد او صورة منه

وتقوم الادارة التعليمية (لجان القيد) بإستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقديم والتأكد من ان الطالب يحمل الجنسية المصرية وليس جنسية اخرى ، ويتم تجميع المستندات وتسليمها الى إدارة شئون الطلاب بالمديريات مع طباعة كشوف 150 د وتسليم طافة المستندات الى لجنة النظام والمراقبة ومقرها الادارة العامة للامتحانات

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط التقدم لامتحانات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  ( مدارس ستيم ) ، مؤكدة أنها تشمل ما يلي : 

- أن يكون الطالب مصري الجنسية
-أن يكون الطالب خاليا من امراض مزمنة أو معدية أو نفسية او أي أمراض تحتاج إلى رعاية خاصة
-ألا يزيد عمر الطالب المتقدم في أول أكتوبر 2025 عن 18 عاما
-أن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية الدور الأول عام 2024 / 2025
-أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الادارة التابع لها المدرسة ( في حال ثبوت مرض مزمن لم يتم الابلاغ عنه سيتم تحويل الطالب تلقائيا لمدارس التعليم العام)

التقديم في مدارس ستيم .. المجموع المطلوب في الإعدادية


وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لابد أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية وفق إحدى الحالات الاتية :

- أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98%من المجموع الكلي فقط ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائيةفي أي من المواد المقررة

-أن يكون مجموع الدرجات 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي بشرط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الاقل من ال3 مواد الاتية (اللغة الانجليزية - الرياضيات -العلوم)

رسوم امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يتم تسديد رسوم التقدم لآداء امتحان الالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 250 جنيها ، وذلك من خلال مناذ الدفع بالريد المصري وفوري بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب الذي تنطبق عليه الشروط ويرفق ايصال السداد الدال على الدفع ضمن اوراق التقدم

جدير بالذكر أنه ،  يتم إتاحة رابط التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، لتسجيل استمارة التقدم في الفترة من تاريخ 2025/7/10 حتي 2025/7/31م ) على أن يتم الإعلان عن ذلك في جميع مدارس الحلقة الإعدادية ووفقا للشروط والإجراءات.

وقررت وزارة التربية والتلعيم والتعليم الفني ، أن يتم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من 16 حتى 19 أغسطس  2025.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مدارس المتفوقين stem

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