بالورود والزغاريط..فرحة الطلاب بانتهاء امتحانات الثانوية بالإسكندرية

عبر طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات بالألعاب النارية والزغاريط والورود خلال آخر أيام ماراثون الثانوية اليوم الخميس، وذلك سط أجواء مبهجة وفرحة بين الطلبة بمحافظة الإسكندرية.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد في تصريحات صحفية، إن ختام الامتحانات كان مسك للطلاب حيث أعرب طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات، وكان في انتظارهم أولياء الأمور في آخر يوم من ماراثون الامتحانات بالورود والبالونات.

وقد أدى الطلاب امتحان الرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية رياضة، وامتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم، وامتحان الإحصاء للأدبي.

وقد أبدى طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية فرحتهم بسبب سهولة امتحان اليوم الأخير، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة جاءت مباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى الامتحان كان "في المتناول وتنوعت أسئلته بين المستويات السهلة والمتوسطة".

وقال الطلاب إن العام الدراسي كان طويلا بدأ منذ يوليو 2024، وشهدت ليالي الثانوية العامة تعب ومراجعات كثيرة.