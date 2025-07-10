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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تختتم تعاملات الأسبوع بارتفاع جماعي ومكاسب قوية لرأس المال

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين والعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع، وسط تداولات قوية بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه، ليربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ويغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة المصرية اليوم:

إيجي إكس 30: صعد بنسبة 0.52% ليغلق عند 33324 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان: ارتفع بنسبة 0.42% مسجلًا 41469 نقطة.

إيجي إكس 30 للعائد الكلي: قفز بنسبة 0.51% لينهي الجلسة عند 14968 نقطة.

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: حقق مكاسب بنسبة 0.4% مسجلًا 10131 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: ارتفع بنسبة 0.36% ليغلق عند 13703 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: صعد بنسبة 0.24% ليصل إلى 3492 نقطة.

شهدت تعاملات اليوم إقبالًا واضحًا من المستثمرين المحليين والعرب على الشراء، ما عزز من صعود المؤشرات كافة، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع لتحقيق الأرباح. ويأتي الأداء الإيجابي وسط حالة من التفاؤل بالسوق مع توقعات بتحسن السيولة في الفترة المقبلة.

وبهذا الإغلاق، تكون البورصة المصرية قد أنهت أسبوع التداول على صعود ملحوظ، ما يعكس ثقة المستثمرين واستقرار السوق نسبيًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

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