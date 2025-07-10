ضبط بطل فيديو السب والألفاظ الخادشة على الأوتوستراد

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سائق توك توك اصطدم بسيارة على طريق الاوتوستراد وتعدى على قائدها بالسب وتلفظ بألفاظ خادشة للحياء في مقطع فيديو تداوله رواد موقع فيسبوك.

وفحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله على موقع “فيسبوك”، يظهر فيه سائق توكتوك ممسكًا في يده آلة حادة، ويتعدى على قائد سيارة بالسب والقذف على طريق الأوتوستراد بالقاهرة.

وكان أحد رواد فيسبوك، نشر مقطع فيديو يُظهر لحظة تعدي الشاب على شخص بمفك، وسط سيل من الشتائم والألفاظ المسيئة، ما تسبب في حالة من الاستياء للمتابعين.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفيديو، على نطاق واسع، مطالبين بسرعة القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

نجحت مباحث القاهرة في إلقاء القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم.