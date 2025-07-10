الحبس سنة لمتهم فى قضية تزوير عصام صاصا وشقيقه توكيل رسمي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، في إعادة إجراءات محاكمة أحد المتهمين الذين صدر ضدهم حكم غيابي في قضية تزوير توكيل كان متهم فيها مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، بالحبس سنة.

صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق، وسمير صلاح، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وسكرتارية أيمن أحمد عبداللطيف وهاني حمودة.

وتوجه محامٍ إلى قسم شرطة الجيزة، لتسليم نفسه عقب حكم قضائي صادر ضده بالسجن 10 سنوات، في واقعة تزوير توكيل خاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الجيزة بحضور "محمود أ ع"، 31 سنة، محامٍ، والصادر ضده حكم نهائي واجب النفاذ بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية رقم 11659 لسنة 2024، بتهمة تزوير توكيل خاص بالفنان عصام صاصا، وذلك بالتزامن مع اتهام عصام صاصا في قضية أخرى تتعلق بدهس عامل أعلى الطريق الدائري ووفاته.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حجزه لإعادة الإجراءات الجنائية، تمهيدا لتحديد موعد جلسة محاكمته من جديد.

وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف شكلا، المقام من مطرب المهرجانات، عصام صاصا وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما وفى الموضوع تأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات، لاتهامهما بتزوير توكيل الشهر العقارى.

وكانت أحالت نيابة جنوب الجيزة عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تزوير توكيلات لانتداب محامٍ صاصا بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.