"شباب الجبهة الوطنية" يبحث تعزيز المشاركة السياسية وتكثيف الحضور الميداني

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا تنظيميًا ضمن خطة الحزب للتحرك الفاعل نحو استحقاقات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها انتخابات المجالس النيابية، وذلك بهدف تفعيل دور الشباب في العمل السياسي والحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز الحضور الميداني.

شارك في الاجتماع الأمين العام للحزب، السيد القصير، ونائب رئيس الحزب، اللواء محمود شعراوي، حيث تم استعراض رؤية الأمانة للفترة المقبلة، والمقترحات التي أعدتها لتطوير الأداء وتنمية مهارات الكوادر الشابة، تمهيدًا للموافقة على تنفيذها ضمن خطة الحزب العامة.

أكد محمد عمران، أمين أمانة الشباب، على أهمية المشاركة الجادة والفعالة من جانب أعضاء الأمانة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن العمل يجري للإعداد لعدد من الفعاليات الكبرى التي تعزز تواجد الحزب في الشارع وتُرسخ لدور شبابي مؤثر.

ودعا عمران أعضاء الأمانة إلى تقديم مقترحاتهم بشأن الفعاليات المقبلة، بهدف بلورة خطة تنفيذية متكاملة تعكس طموحات الشباب وتواكب توجهات الحزب السياسية والتنظيمية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى بناء رؤية استراتيجية تستجيب لتطلعات الشباب وتُسهم في بناء قاعدة تنظيمية قوية داخل الحزب.