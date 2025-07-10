ضبط 20 سائقًا بتهمة تعاطي المخدرات بكفر الشيخ

واصلت مباحث المرور بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها المكثفة والتي استهدفت ضبط السائقين المتعاطين للمواد المخدرة وذلك من خلال التحليل المفاجئ للسائقين في عدة أكمنة أمنية.

ترأس الحملات اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، بمشاركة العقيد شريف عبود وكيل الإدارة، والرائد أحمد قطاطو رئيس مباحث المرور، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ.

وأسفرت نتائج الحملات عن تحليل العينات لـ 145 من قائدي المركبات، وتبين وجود 20 حالة إيجابية لتعاطي أنواع مختلفة من المواد المخدرة، وذلك في 3 أكمنة مرورية شملت كمين محطة وقود طاقة، وكمين محور 30 يونيو طريق كفر الشيخ - طنطا، وكمين غرب مدينة كفر الشيخ بدائرة قسم ثان كفر الشيخ.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة السائقين المتهمين إلى جهات التحقيق المعنية.