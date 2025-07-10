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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن تُطلق استراتيجية متكاملة لدعم المرشحين الشباب بانتخابات الشيوخ

حماة الوطن
حماة الوطن
محمد الشعراوي

كشفت أمانة الشباب المركزية بحزب "حماة الوطن عن حزمة إجراءات غير مسبوقة تهدف إلى تذليل العقبات التنظيمية أمام مرشحى الشباب بالحزب وذلك تماشيًا مع رؤية الحزب لتعزيز التمثيل الشبابي فى المجالس النيابيه.

وأكد المهندس كريم إمام أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن أن الأمانة  وجهت كافة أمانات الشباب بالمحافظات  باستمرار التواجد الفعال فى الشارع  لدعم مرشحى الحزب  مع تركيز خاص على تفعيل منصات التواصل الاجتماعي بصورة أكبر  لجذب الناخبين الشباب والمشاركة بفعالية فى غرف عمليات الانتخابات بالحزب.


وأضاف المهندس كريم إمام أن هناك آليات دعم شاملة لمرشحي الحزب وفقا لإستراتيجية التعامل مع الانتخابات ترتكز على فرق الشباب التطوعية في جميع المحافظات لتسهيل الإجراءات أمام المرشحين، وتوفير مراكز دعاية ميدانية بجانب توزيع أدلة إرشادية حول القوانين الانتخابية وآليات التعامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات

وأوضح أمين شباب الجمهورية أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل خلال الفترة الماضية بالتعاون مع خبراء في الإعلام السياسي والخطابة، تركز على مهارات الحشد الجماهيري وإدارة الحوارات المجتمعية لتسهيل مهمه المرشحين فى التواصل الفعال مع الناخبين  مؤكدا على أن الحزب يستعد لهذه الانتخابات منذ ٢٠٢٠، من خلال التأهيل المستمر  للكوادر الشابة
 
 وشدد المهندس كريم إمام  أن هناك توجيهات فى حزب حماة الوطن بضرورة ترشيد نفقات الدعاية وتقليص الإنفاق، مع توجيه جزء من مخصصات الحملات لدعم صندوق الحزب للمشروعات الخدمية، ما يخفف العبء عن المرشحين محدودي الدخل مع توفير مواد دعائية موحدة (بوسترات - منشورات) لضمان ظهور مهني بتكلفة مخفضة.   
  
  من جانبه أضاف عمرو موسى أمين مساعد شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن  أن الدعم التنظيمي مكن شباب الحزب  من التركيز على التواصل مع الناخبين بدلا من الانشغال بالبيروقراطية  وشدد على أن استراتيجية الحزب  تستهدف مضاعفة تمثيل الشباب في المجالس التشريعية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، عبر التدريب والتأهيل الجاد لتمكين تدريجى أكبر للشباب ورصد  الكفاءات الشابة وتأهيلها مبكرا  
والذى يأتي في سياق حرص "حماة الوطن" على ترجمة شعارات تمكين الشباب إلى سياسات فعلية، تعزز دورهم كشركاء في صنع القرار السياسي، وتضمن تجديدا عضويا في الحياة النيابية المصرية.

حماة الوطن انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ أمانة الشباب المركزية تذليل العقبات التنظيمية المجالس النيابيه

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