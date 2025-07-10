حكومة الاحتلال توافق على الانسحاب من ممر موراج

أكد رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيتم الإعلان عما تم الإتفاق عليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة لاحقا.

وشدد رئيس حكومة الإحتلال في تصريحات له علي رغبته الجامحة في إنقاذ كل الرهائن دفعة واحدة ، مهددا " إذا لم نحقق أهداف مفاوضات غزة خلال الـ 60 يوما سنفعل ذلك بطرق أخرى.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية قائلة : لا تقدم في المفاوضات بسبب خلافات جوهرية بشأن خريطة انسحاب الجيش.

بينما أشارت القناة 12 العبرية إلي أن حكومة الإحتلال وافقت على الانسحاب من موراج وتطالب بمنطقة عازلة بعرض 2 كلم.

ويُشار إلي أن موراج هو ممر حيوي مهم يقع جنوب قطاع غزة في المنطقة الواقعة بين مدينتي رفح وخان يونس ويفصل بينهما، وهو منطقة إستراتيجية أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها، بعد استئنافها عدوانها على غزة في 18 مارس 2025.



ويقع ممر "موراج" على أراضي جنوب قطاع غزة بين مدينتي رفح وخان يونس، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط غربا حتى الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل شرقا، وتحديدا عند معبر صوفا، ويبلغ طول المحور 12 كيلومترا.