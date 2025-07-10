نتنياهو: توصلت إلى اتفاقات مع ترامب بشأن غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه توصل إلى اتفاقات مع ترامب بشأن غزة والمنطقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال نتنياهو:" إذا لم يتم نزع سلاح حماس وتفكيكها بعد 60 يوما فسنعود للقتال بغزة مجددا، وهدفنا تقويض حماس والقضاء على قدراتها".

وأضاف نتنياهو: “لا يجب أن تمتلك حماس أي قدرات حكومية أو عسكرية في غزة”.

وتابع نتنياهو:" نريد إعادة جميع المحتجزين من غزة دفعة واحدة".

وأكمل نتنياهو: “إذا لم نحقق أهداف حرب غزة في الهدنة فسنضطر إلى تحقيقها بالقوة”، مضيفا:" نعمل على إطلاق سراح نصف المحتجزين الأحياء والقتلى مقابل هدنة في غزة 60 يوما".

