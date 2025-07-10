خبير: ترامب فشل في تمرير صفقة "الثروات مقابل الهدنة" مع روسيا

علق الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أدلى بها تزامنًا مع قمة دول "بريكس"، قائلًا إن هذه التصريحات تظهر توجهًا تصعيديًا من جانب واشنطن تجاه مجموعة بريكس، وعلى رأسها روسيا والهند، وربما تمتد لاحقًا إلى دول أخرى من بينها مصر.

فرض رسوم جمركية

وأوضح العزبي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ترامب أعلن نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 10% على واردات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس، دون استثناء، مشيرًا إلى أن الهند جاءت ضمن الدول المستهدفة، كونها أحد أبرز الأعضاء المؤثرين في التحالف الاقتصادي.

وأكد أن تصريحات ترامب تنطوي على رسالة ضمنية مفادها أن أي تحرك من "بريكس" لتقويض هيمنة الدولار أو إنشاء نظام مالي بديل، سيُقابل بإجراءات اقتصادية صارمة من واشنطن.

وتطرق العزبي إلى موقف ترامب من روسيا، لافتًا إلى أنه وجه تهديدات بفرض عقوبات "قاسية" على موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عقب فشل اتفاق هدنة كانت واشنطن تسعى إليه مع موسكو، تضمن انسحاب روسيا من أوكرانيا مقابل الحصول على نصف ثروات أوكرانيا المدنية، حسبما ذكر ترامب نفسه.

وأشار إلى أن رفض بوتين لهذا العرض وتصميمه على البقاء في شبه جزيرة القرم والأقاليم الأربعة المنضمة حديثًا إلى الاتحاد الروسي، قوبل برد غاضب من ترامب، اعتبره تحديًا مباشرًا لسياسته.

تابع الدكتور محمد العزبي، الرئيس الروسي رجل استخبارات محنّك من تراث الـ"كي جي بي"، ويجيد إدارة الأزمات الدولية بمهارة، مؤكدًا أن بوتين لم يستخدم حتى الآن سوى ما بين 3% إلى 5% من ترسانة روسيا العسكرية، وأن معظم الطائرات المسيّرة التي استخدمتها روسيا في الحرب تم استيرادها من إيران.

واختتم الدكتور محمد العزبي تصريحه بالتأكيد على أن تهديدات ترامب بفرض العقوبات قد لا تؤتي ثمارها مع شخصية مثل بوتين، الذي يدرك تمامًا موازين القوة ويدير المشهد العالمي باحترافية عالية، مشددًا على أن "القوة الحقيقية لروسيا لم تُستخدم بعد، وإذا تم اللجوء إليها فلن يكون هناك مجال للردع المقابل".

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=24316990197936044