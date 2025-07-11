«ضمنت الالتحاق بأي جامعة».. المصرية الأولى بثانوية الكويت تكشف طموحها

حقق الطلاب المصريين بالثانوية العامة بدولة الكويت العديد من النجاحات، حيث حصلوا على نسبة 100% من إجمالي درجات العام الدراسي، حاجزين بذلك مقاعدهم في أحد الجامعات.

الثانوية العامة بالكويت

وقالت مريم شريف إبراهيم الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة بدولة الكويت، إنها كانت على يقين بأن الله لن يضيع تعبها خلال الفترة الماضية.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «مصر تستطيع» والمذاع عبر قناة «dmc» إن والديها كانا يشجعانها على التركيز في المذاكرة والاجتهاد، وأنها حتى الآن لن تفكر حتى الآن في أي كلية سوف تلتحق.

وأشارت إلى أنها ضمنت الالتحاق بأي جامعة في منحة مجانية، وذلك نتيجة حصولها على الدرجات النهائية في الثانوية العامة.