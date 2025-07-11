لافروف: الضربات الأمريكية لإيران خرق للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يعتبر تحديا كبيرا أمام المجتمع الدولي، وإذا واصلت إسرائيل عمليات الاستيطان فلن تبقى أي أراض للسلطة الفلسطينية.



وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تدعو إلى تمديد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ونعمل على حفظ حقوق كوريا الشمالية وضمان عدم التصعيد بالمنطقة.



ولفت إلى أنه يجب وقف الاستفزازات ضد كوريا الشمالية عبر عقد تحالفات وتدريبات مشتركة، وندعم تسوية الوضع المتعلق ببحر الصين عبر المفاوضات بين بكين وأعضاء آسيان دون تدخل خارجي.



وأشار إلى أن الضربات الأمريكية لإيران خرق للقانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي، وعلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية وحل الخلافات دبلوماسيا.