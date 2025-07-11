أمسية ملكية| مغامرات في عالم الآثار.. محاضرة لزاهي حواس في بوسطن

ألقى عالم المصريات الدكتور زاهي حواس محاضرة حاشدة في بوسطن بعنوان “أمسية ملكية: مغامرات في عالم الآثار” بحضور 1500 شخص، من بينهم كبار علماء المصريات من جامعة هارفارد ومتحف بوسطن. قدمه في المحاضرة د. بيتر دير منيواليان من جامعة هارفارد.

زاهي حواس

تحدث حواس عن آخر اكتشافاته في سقارة والأقصر وهرم خوفو، كما روّج لأمان مصر ومشروع المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن مصر من أكثر الوجهات السياحية أمانًا اليوم.

المحاضرة تلتها جلسة توقيع كتب للدكتور حواس ، ضمن جولة ثقافية بدأها من مدينة إنديانابوليس، مسقط رأس عالم المصريات جورج رايزنر، حيث ظهر أيضًا في برنامج صباحي على قناة “فوكس” للترويج لمصر.