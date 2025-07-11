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الميركاتو الصيفي يشتعل .. هل يتعاقد الزمالك مع نجمي الأهلي مجانا؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الميركاتو الصيفي يشتعل .. هل يتعاقد الزمالك مع نجمي الأهلي مجانا؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
أحمد أيمن

في تطور حديث قد يشعل الميركاتو الصيفي الجاري، يقترب لاعبين سابقين من صفوف النادي الأهلي من الانضمام إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل مجاني. 

هذه الأنباء تأتي في وقت يستعد فيه الزمالك لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم القادم 2025/2026، عقب تعيين المدرب يانيك فيريرا لقيادة الفريق.

صفقات الزمالك الجديدة

أنهى الزمالك، اتفاقه على ضم ثنائي فريق فاركو عمرو ناصف، وأحمد شريف، فضلاً عن المهدي سليمان حارس المرمى، والأنجولي شيكوبانوا، لكن لم يتم الإعلان رسمياً عنهم حتى الان.

كما اقترب الزمالك من ضم المهاحم الأنجولي ريلي سلفادور، والفلسطيني أدم كايد.

وفيما يلي خريطة الصفقات التي حسمها الزمالك ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها قريبا:

- أحمد شريف: جناح هجومي يتميز بسرعة التحرك على الأطراف وصناعة الفارق في المباريات المغلقة.

- المهدي سليمان: حارس مرمى صاحب تجربة طويلة في الدوري المصري، يُنتظر منه تعزيز الثقة في الخط الخلفي.

- شيكو بانزا: مهاجم دولي كونغولي، الذي يجيد اللعب في مركزي الهجوم والجناح الأيسر، وتبلغ قيمته السويقية 800 ألف يورو.

- عمرو ناصر: مهاجم متميز قادم من فاركو، يتمتع بتحركات ذكية داخل منطقة الجزاء وقدرة على إنهاء الهجمات.

هل يتعاقد الزمالك مع نجمي الأهلي؟

أفصح أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، عن وجود عمرو السولية كخيار مطروح على طاولة الزمالك. ويبدو أن الفريق يسعى للاستفادة من خبرات السولية لتعزيز صفوفه، حيث يتطلب الأمر دمج الخبرات مع اللاعبين الشباب. 

وأكد دويدار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن انضمام السولية للزمالك لا يشكل أي مشكلة، خاصة وأنه لاعب حر في الوقت الراهن.

كما أشار دويدار إلى أن جون ادوارد، أحد الأشخاص المؤثرين، لديه قناعة بأن السولية سيكون إضافة قوية للزمالك، حيث يمكن أن يلعب دورًا محوريًا على مدى الموسمين القادمين. وتطرق أيضًا إلى بيرسي تاو، موضحًا أن الأمور تسير على نفس المنوال فيما يتعلق بمناقشة انضمامه للنادي.

ذكر دويدار أيضا، أن هناك "كنز" في الأهلي يتمثل في محمد عبد الله، وهو لاعب كبير يستحق المتابعة -بحسب قوله، داعيا إدارة الزمالك إلى الاستفادة من ناشئي النادي.

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