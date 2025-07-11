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قلبه وقف | مستشفى إهناسيا التخصصي ينقذ حياة شخص من لدغة كوبرا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قلبه وقف | مستشفى إهناسيا التخصصي ينقذ حياة شخص من لدغة كوبرا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
بني سويف : محمد عبدالحليم

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى إهناسيا التخصصي بمحافظة  بني سويف ، اليوم الجمعة، بإشراف الدكتور محمد علي زين العابدين، مدير عام المستشفى، مريضًا ويُدعى "م.ص.ع" يبلغ من العمر 59 عامًا، في حالة صحية حرجة للغاية نتيجة لدغة ثعبان الكوبرا، والتي أدت إلى توقف مفاجئ بعضلة القلب.

وعلى الفور، تدخل فريق الطوارئ بسرعة وكفاءة، حيث تم إجراء إنعاش قلبي رئوي CPR ووضع المريض علي جهاز تنفس صناعي لدخوله في غيبوبة كاملة، وتم إعطاء المريض الأمصال مع عمل الإسعافات اللازمة طبقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، وبعد استقرار الحالة مبدئيًا رغم تواجد الغيبوبة تم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة مع متابعة دقيقة لحالته، ومع الاستمرار في تقديم الرعاية الطبية اللازمة والأمصال، بدأت الحالة تتحسن تدريجيًا.

وأعلن الدكتور محمد علي زين العابدين، مدير عام المستشفى فصل المريض عن جهاز التنفس الصناعي، وأصبح الآن في حالة مستقرة تمامًا، مؤكدًا أن مستشفى إهناسيا التخصصي دائمًا على أتم استعداد للتعامل مع أصعب الحالات الطارئة، بأعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية.

ووجه مدير المستشفى  الشكر لكل من شارك في هذا الإنجاز الطبي المميز من فريق قسم الطوارئ.

بني سويف اهناسيا بني سويف التخصصي

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