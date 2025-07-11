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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار السيارات| أسرع هيونداي كهربائية وأول مخالفة مرورية لتاكسي بدون سائق وسيارة بمليون دولار

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
عزة عاطف

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة
 

هيونداي تكشف رسميًا عن النسخة الإنتاجية من Ioniq 6 N، السيدان الكهربائية عالية الأداء التي تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى 257 كم/س، لتنافس تيسلا موديل 3 بيرفورمانس، وتدعم الشحن السريع بقدرة 350 كيلووات.

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن تُطلق إصدارًا خاصًا من ID.3 GTX تحت اسم Fire+Ice بتصميم مستوحى من جولف التسعينيات، مع لمسات تصميمية فريدة وتجهيزات فاخرة، لكنها لا تتفوق على جولف R في الأداء رغم سعرها الأعلى.

أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم

سيارة روبوتية من Waymo تتعرض لموقف محرج في لوس أنجلوس بعد قيامها بانعطاف غير قانوني وتوقفها في وسط الطريق، ما استدعى تدخل الشرطة. ورغم ذلك، لم تحصل السيارة على مخالفة رسمية لعدم وجود سائق بشري يمكن محاسبته.

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

شركة Rivian تدعم شركة ناشئة تُدعى Also Inc تعمل على تطوير مركبات كهربائية صغيرة، وقد وصلت قيمتها السوقية إلى مليار دولار رغم أنها لم تطرح منتجاتها بعد، مما يُظهر حجم الرهان الاستثماري على التنقل الدقيق.

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني تؤجل طرح أوروس الكهربائية حتى عام 2035، بعدما تبين أن عملاءها يفضلون السيارات الهجينة. وتلمّح الشركة إلى تأجيل إطلاق لانزادور الكهربائية أيضًا، ما يكشف عن مراجعة شاملة لخططها المستقبلية.

أخبار السيارات أسرع سيارة تاكسي بدون سائق مخالفة مرورية سيارات

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