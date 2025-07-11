أخبار السيارات| أسرع هيونداي كهربائية وأول مخالفة مرورية لتاكسي بدون سائق وسيارة بمليون دولار

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

هيونداي تكشف رسميًا عن النسخة الإنتاجية من Ioniq 6 N، السيدان الكهربائية عالية الأداء التي تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.2 ثانية وتصل إلى سرعة قصوى 257 كم/س، لتنافس تيسلا موديل 3 بيرفورمانس، وتدعم الشحن السريع بقدرة 350 كيلووات.

فولكس فاجن تُطلق إصدارًا خاصًا من ID.3 GTX تحت اسم Fire+Ice بتصميم مستوحى من جولف التسعينيات، مع لمسات تصميمية فريدة وتجهيزات فاخرة، لكنها لا تتفوق على جولف R في الأداء رغم سعرها الأعلى.

سيارة روبوتية من Waymo تتعرض لموقف محرج في لوس أنجلوس بعد قيامها بانعطاف غير قانوني وتوقفها في وسط الطريق، ما استدعى تدخل الشرطة. ورغم ذلك، لم تحصل السيارة على مخالفة رسمية لعدم وجود سائق بشري يمكن محاسبته.

شركة Rivian تدعم شركة ناشئة تُدعى Also Inc تعمل على تطوير مركبات كهربائية صغيرة، وقد وصلت قيمتها السوقية إلى مليار دولار رغم أنها لم تطرح منتجاتها بعد، مما يُظهر حجم الرهان الاستثماري على التنقل الدقيق.

لامبورجيني تؤجل طرح أوروس الكهربائية حتى عام 2035، بعدما تبين أن عملاءها يفضلون السيارات الهجينة. وتلمّح الشركة إلى تأجيل إطلاق لانزادور الكهربائية أيضًا، ما يكشف عن مراجعة شاملة لخططها المستقبلية.