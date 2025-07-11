حسام موافي لـ رجال الدين: الزواج العرفي حقيقي موثق ولا باطل؟

وجه الدكتور حسام موفي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني سؤلا إلى رجال الدين بشأن الزواج العرفي؛ قائلا: “نسأل بها رجال الدين، دا زواج حقيقي موثق ولا زواج باطل؟".

التوثيق داخل مصر

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما” والمذاع عبر قناة “صدى البلد” إنه لم يسمع مرة أن الزواج العرفي زنا وأنه غير موثق، لافتا إلى أن هناك الشهود، بقوله: “هتقولي مش موثق والتوثيق دخل مصر قريب، هقولك فيه حاجة اسمها شهود، قبل ما يخترعوا المأذون كان الزواج بشهود، والشهود يقومون مقام العقد أكثر مليون مرة”.

واستكمل “موافي”: “الشهود عدل، فلان تزوج فلانه أمام الناس كلها، وكان لسه ما اخترعوش كلمة مأزون علشان نوثقه، وكان فيه ناس تقول إن الزواج اللي في السر بين واحد وواحدة دا زنا لأنه لم يوثق ولم يشهد عليه أحد”.