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نادي 6 أكتوبر يكرم عبد الرحمن فيصل بعد انضمامه لـ باريس سان جيرمان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادي 6 أكتوبر يكرم عبد الرحمن فيصل بعد انضمامه لـ باريس سان جيرمان

عبد الرحمن فيصل
عبد الرحمن فيصل
حسام الحارتي

حرص مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي ، علي تكريم عبد الرحمن فيصل نجم منتخب مصر لكرة اليد ، بعد انتقاله رسميا الي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مؤخراً .

ويعد عبد الرحمن فيصل أحد أبناء فريق اليد في نادي 6 أكتوبر ، قبل أن ينتقل الي النادي الأهلي ثم الي الفريق الفرنسي .

وأعرب عبد اللطيف صبحي، رئيس نادي 6 أكتوبر، عن سعادته البالغة بتكريم اللاعب عبد الرحمن، أحد أبرز أبناء النادي، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.، وأكد صبحي أن هذا الإنجاز يُعد مصدر فخر كبير للنادي، ويجسد نجاح منظومة إعداد الناشئين التي يوليها النادي اهتمامًا كبيرًا.

وأوضح رئيس النادي أن الإدارة قررت إنشاء أكاديمية رياضية متخصصة لكرة اليد داخل النادي، ستحمل اسم اللاعب الدولي عبد الرحمن، وذلك بالتعاون المباشر مع نادي باريس سان جيرمان، في خطوة تهدف إلى تطوير المواهب الشابة ومنحهم فرصة الاحتكاك بالمدارس الكروية الأوروبية المتقدمة.

وأضاف صبحي: "عبد الرحمن يمثل قصة نجاح ملهمة لأبناء النادي، ونأمل أن تكون الأكاديمية الجديدة منصة لصناعة جيل جديد من النجوم القادرين على تمثيل مصر في أكبر المحافل الدولية."

ويأتي هذا التعاون في إطار خطة نادي 6 أكتوبر لتوسيع قاعدته في اكتشاف المواهب وتقديم الدعم الكامل لهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الاستثمار في الشباب والرياضة.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع عبد الرحمن فيصل، نجم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، لينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل 2025/2026.

وسيتزامل عبد الرحمن فيصل مع مواطنه يحيى خالد، نجم منتخب مصر، في صفوف الفريق الفرنسي، تحت قيادة المدير الفني الجديد ستيفان مادسن، الذي قاد الأهلي في موسم استثنائي قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

نادي 6 ‏أكتوبر منتخب مصر لكرة اليد كرة اليد باريس سان جيرمان الفرنسي عبد الرحمن فيصل

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