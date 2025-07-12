قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية بديوان وزارة التنمية المحلية .. الشروط والتخصصات وموعد التقديم
سعر الدولار اليوم السبت 12-7-2025 فى مصر
برنامج الأغذية العالمي: 500 ألف شخص يعانون من الجوع الشديد في غزة
أحمد عبدالقادر يقترب من الحزم السعودي بعد رفضه تجديد عقده مع الأهلي
ارتفاع أعداد قتلى الفيضانات بولاية تكساس الأمريكية لـ129 و166 مفقودا
أمريكا تفرض عقوبات على رئيس كوبا.. وهافانا تستعين بغزة للسخرية من ترامب
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب سيارة بطريق مطروح الإسكندرية
الأوقاف: فتح باب التقديم لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم
أبرز مباريات اليوم السبت 12-7-2025 والقنوات الناقلة
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 12-7-2025
فتح باب التقديم لوظائف التنمية المحلية بديوان عام الوزارة.. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بالقليوبية

الحمية القلاعية
الحمية القلاعية

تنطلق اليوم السبت، الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بمحافظة القليوبية، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ علي الثروة الحيوانية.


واعلنت الدكتورة لمياء عطية مديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية، استكمال استعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025م، والتي من المقرر انطلاقها غدا السبت، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال لجان التحصين "لجان ثابتة ومتحركة"، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.


وأشارت، إلي اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية "أطباء - إداريين – عمال"، والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية. 


وأضافت، أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم  للتحصين وترقيم الحيوانات لتحقيق أهداف الحملة تيسيراً على المربين وللحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

القليوبية بنها محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

تنسيق الجامعات 2025

رسميا.. إتاحة موقع تنسيق الجامعات لدفعة 2025 من طلاب الثانوية العامة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

طقس الأيام المقبلة

طقس الأيام المقبلة.. رياح وأتربة ورطوبة ودرجات حرارة 47 في هذه المناطق

الحادث

إصابة 13 شخصا في تصادم نقل وميني باص أعلى الطريق الإقليمي بأكتوبر

تكافل وكرامة

إضافة فئات جديدة.. المستحقون للدعم النقدي في القانون الجديد

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

ترشيحاتنا

أرشيفية

يونيسف تحذر من كارثة غذائية في السودان

زيلينسكي

زيلينسكي: الجيش الروسي أطلق 26 صاروخًا مجنحًا و597 طائرة مسيرة ليلا

نتنياهو وترامب

نتنياهو يكشف نيته ضرب إيران مرة أخرى.. ماذا كان رد الرئيس الأمريكي؟

بالصور

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

انفجار الإيرباجز فجأة في سيارة تويوتا كورولا يعرض ركابها لخطر الموت

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

معاها سواق ووظيفة هدية.. شاهد سيارة فاخرة بسعر خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

نشرة المرأة والمنوعات| نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار.. أضرار السمنة كارثية.. حظك اليوم السبت 12 يوليو

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

محمد رمضان

رقص فوق العربية.. نجوم الفن والرياضة بحفل محمد رمضان بالعلمين|فيديو

سلوى عثمان

تحمل أسمها.. سلوى عثمان تشارك الرابر كوك قي أغنية جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد