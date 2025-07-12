انطلاق الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية بالقليوبية

تنطلق اليوم السبت، الحملة القومية الثانية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بجميع المراكز والقرى التابعة لها بمحافظة القليوبية، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ علي الثروة الحيوانية.



واعلنت الدكتورة لمياء عطية مديرة مديرية الطب البيطري بالقليوبية، استكمال استعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2025م، والتي من المقرر انطلاقها غدا السبت، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة، من خلال لجان التحصين "لجان ثابتة ومتحركة"، مجهزة بكل التجهيزات والأدوات واللقاحات اللازمة ولجان الترقيم والتسجيل ولجان الإرشاد لتوعية المواطنين بأهمية التحصين مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات للمتابعة وتذليل العقبات لإنجاح فعاليات الحملة.



وأشارت، إلي اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية "أطباء - إداريين – عمال"، والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية.



وأضافت، أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات لتحقيق أهداف الحملة تيسيراً على المربين وللحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.