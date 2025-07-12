تعليق المباريات في الدوري الهندي لهذا السبب

أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم، اليوم السبت، تعليق دوري السوبر الهندي، وهو الدوري الممتاز لكرة القدم؛ بسبب تعثر مفاوضات تجديد العقد مع شركائه التجاريين، وشركة تطوير رياضة كرة القدم المحدودة لتابعة لشركة ريلاينس.



وأوضح الاتحاد أن محادثات تجديد اتفاقية عام 2010 توقفت بعد أن طلبت المحكمة العليا الهندية من الاتحاد عدم تجديد عقده معها حتى صدور قرارها.



وتنظر المحكمة العليا في الهند حاليًا دعوى لتطبيق دستور جديد للاتحاد.



وقال الاتحاد في بيانه نقلته وكالة "رويترز": "أبلغ مستشاره القانوني الاتحاد الهندي لكرة القدم بأنه خلال جلسة استماع عُقدت في 26 أبريل 2025، أبدت المحكمة العليا الهندية الموقرة ملاحظة مفادها أنه لا ينبغي تجديد اتفاقية الحقوق الرئيسية حتى صدور قرارها، بناءً على ذلك، وبناءً على نصيحة قانونية، عُلّقت مناقشات التجديد".



وأفادت تقارير إعلامية أن الاتفاقية بين الاتحاد الهندي لكرة القدم والاتحاد الهندي لكرة القدم ستنتهي في ديسمبر.



وانطلق موسم 2024-2025 من دوري الدرجة الأولى الهندي في سبتمبر، بمشاركة 13 ناديًا.



واختتم الاتحاد الهندي: "سيتخذ الاتحاد الهندي لكرة القدم والجهات المعنية كافة الخطوات الممكنة ويبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرارية دوري الدرجة الأولى الهندي بما يخدم مصالح كرة القدم الهندية".