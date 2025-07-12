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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات سابقة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص ونجله على اخر بالمعصرة

خلافات سابقة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص ونجله على اخر بالمعصرة
خلافات سابقة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص ونجله على اخر بالمعصرة
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص ونجله بالتعدى على أخر بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد المجنى عليه موظف مقيم بمحافظة الجيزة، وبسؤاله أقر بتضرره من 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسمى شرطة المعصرة والمعادى لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب لخلافات سابقه بينهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. حيث تربط أحدهم علاقه صداقة بالمجنى عليه وقيامه بتخزين قطع أثاث خاصة به لديه منذ عدة أشهر وحال إستعادتها تبين عدم وجود بعضها ، فقام بإستدراج المجنى عليه لشقته والتعدى عليه وآخرين على النحو الظاهر بالمقطع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مواقع التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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