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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميكيل يحذر تشيلسي: لا تدخلوا الموسم الجديد بدون حارس وقلب دفاع

النيجيري جون أوبي ميكيل
النيجيري جون أوبي ميكيل
إسلام مقلد

وجّه أسطورة نادي تشيلسي، النيجيري جون أوبي ميكيل، تحذيرًا صريحًا لإدارة النادي اللندني، مطالبًا إياها بعدم المغامرة بالموسم الجديد دون التعاقد مع حارس مرمى وقلب دفاع بمستوى النخبة، مؤكدًا أن الاعتماد على الحارس الإسباني روبرت سانشيز سيكون "مخاطرة كبيرة" في سباق الألقاب.

وقال ميكيل في تصريحات لإذاعة "توك سبورت" البريطانية: "إذا أراد تشيلسي الفوز بشيء هذا الموسم، لا يمكنه الاعتماد على سانشيز كحارس أساسي. آسف لقول ذلك، لكنه لا يمتلك ما يكفي من الجودة والثقة". وأضاف: "ربما لديه نسبة تصديات جيدة في الإحصائيات، لكنه ارتكب أكبر عدد من الأخطاء التي أدت إلى أهداف مباشرة الموسم الماضي، وهذا وحده كفيل باستبعاده من التشكيلة الأساسية".

وتابع النجم السابق: "الأمر لم يُكلفنا الكثير في بطولات مثل كأس العالم للأندية، لكن في الدوري الممتاز أو دوري الأبطال أو كأس الاتحاد، أي خطأ يكلفك غاليًا. نحتاج إلى حارس من طراز أليسون بيكر أو حتى مايك ماينان، لكن للأسف فشلت الإدارة في ضمه من ميلان".

ورغم إنفاق تشيلسي أكثر من 210 ملايين جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي حتى الآن، وتعاقده مع سبعة لاعبين، كان آخرهم جواو بيدرو من برايتون، إلا أن إدارة البلوز لم تنجح بعد في حل معضلة الحراسة والدفاع، بحسب ميكيل.

وأردف: "في خط الدفاع، هناك إمكانات واعدة لدى ليفي كولويل، لكنه بحاجة إلى من يوجهه ويغطيه. هو ليس جاهزًا ليكون القائد الدفاعي للفريق. نحتاج إلى لاعب مخضرم إلى جانبه، بمستوى ساليبا أو جابرييل في آرسنال".

وعن اللاعبين الحاليين في الخط الخلفي، قال: "توسين أدارابيو لاعب جيد، لكن ليس بمستوى طموحات تشيلسي، وكذلك الحال مع بنوا بادياشيل. أما ويسلي فوفانا، فغيابه عن الفريق الموسم الماضي أثّر بشكل كبير على كولويل، لأنهما شكلا ثنائيًا رائعًا قبل الإصابة".

وختم ميكيل حديثه بالتشديد على أن أي تأخير في تدعيم هذه المراكز الحيوية سيضعف فرص تشيلسي في المنافسة، قائلًا: "تشيلسي لا يجب أن يكتفي بتجارب واعدة، بل عليه أن يتحرك سريعًا لحسم صفقات من العيار الثقيل في الحراسة والدفاع".

تشيلسي النيجيري جون أوبي ميكيل جون أوبي ميكيل

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