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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير استراتيجي: إسرائيل عاجزة عن تحقيق أهدافها .. وتلجأ للتطبيع لتثبيت وجودها

قطاع غزة
قطاع غزة
عبد الخالق صلاح

قال اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان هلال، الخبير الاستراتيجي، إن إسرائيل لا تستطيع التحرك بمفردها أو تحقيق انتصارات حاسمة دون دعم خارجي، مشيرًا إلى أن التجارب الميدانية أثبتت ذلك.

وأضاف، خلال لقاءه مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»،  أن إسرائيل خلال حرب الجنوب اللبناني، التي استمرت لأكثر من 50 يومًا، لم تتمكن من التقدم سوى 5 كيلومترات فقط، وهو ما يعكس محدودية قدرتها العسكرية الفعلية على الأرض.

وأضاف اللواء هلال أن الوضع في قطاع غزة، المستمر منذ أكثر من عامين، يؤكد مجددًا فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية، رغم التصعيد المتواصل، مؤكدًا أن الحرب الأخيرة مع إيران كشفت هشاشتها، حيث اضطرت إسرائيل إلى اللجوء للمخابئ والأنفاق كوسيلة دفاعية رئيسية.

وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن إسرائيل تسعى اليوم لإعادة رسم صورتها في الشرق الأوسط عبر سياسة التطبيع مع عدد من الدول، إلى جانب تدخلاتها العسكرية المتكررة في الضفة الغربية وسوريا ولبنان، فضلًا عن تحركاتها في إطار الحرب غير المعلنة مع إيران، معتمدًة على دعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن إسرائيل تحاول فرض واقع جديد في المنطقة، إلا أن هذه المحاولات تصطدم بواقع ميداني وشعبي يعيق مخططاتها.

إسرائيل القاهرة الإخبارية خبير استراتيجي اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان هلال أمل الحناوي

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