غارات إسرائيلية تستهدف عدة منازل في جباليا شمال قطاع غزة

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ، أن نحو 15 شهيدا في غارات إسرائيلية استهدفت عدة منازل في جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، كشف بيان مشترك لمنظمات الأمم المتحدة عن تحذيرات من أن نقص الوقود في غزة قد بلغ مستويات حرجة.



وأكد البيان على أنه من دون وقود كاف قد نضطر لوقف عملياتنا بالكامل في غزة، كما أن سكان غزة يواجهون انعداما للأمن الغذائي على نطاق واسع ويقفون على حافة المجاعة.



استنزاف الفلسطينيين

من جانبها؛ قالت الدكتورة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الأهلي الوطني الفلسطيني، إن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تراهنان على استنزاف الفلسطينيين حتى الرمق الأخير ودفعهم نحو الاستسلام الكامل، مشيرة إلى أن ما يجري في قطاع غزة من استهداف مباشر للفلسطينيين يأتي في إطار محاولة لفرض مزيد من عمليات الحظر والتجويع.

ونوهت «النتشة»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، بأن القصف المستمر يهدف إلى إنهاك الفلسطينيين ودفعهم للقبول بكافة الشروط الإسرائيلية والأمريكية، وعلى رأسها الموافقة على احتلال دائم لنحو 40% من أرض القطاع، في ظل سيطرة أمنية إسرائيلية مؤقتة على أكثر من 85% منه.