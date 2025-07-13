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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد تعرضه لإصابة قوية.. الدردير يدعو لـ ياسين البحيري لاعب نهضة بركان

الدردير
الدردير
باسنتي ناجي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير علي إصابة ياسين البحيري لاعب نهضة بركان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"اصابة ياسين البحيرى لاعب نهضة بركان بقطع فى الرباط الصليبى مع تمنياتنا له بالشفاء العاجل ".

وكان قد كتب الناقد الرياضي عمرو الدردير منشوراً بشأن اللاعب ياسين البحيري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمرو الدردير: "ياسين البحيري لاعب نهضة بركان صفقة قوية برشحها لنادي الزمالك، طبعا اللاعب غني عن التعريف وشوفتوه في نهائي الكونفدرالية ومفيش اتنين يختلفوا عليه !!!".

وكان قد أكد حازم فتوح وكيل اللاعبين، أنه تم وضع بند في عقد يوسف أوباما لاعب الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، الأخير بأن يتساوى مع الأعلى عقد لاعب داخل الفريق.

وتابع فتوح خلال وجوده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "90" على قناة النهار: "عقد أوباما كان يشمل أن يتم فسخ عقده تلقائي حال عدم تنفيذ هذا البند ولكن لم يتم استخدامه، وتم وضعه كنوع تكريمي فقط".

واختتم: "فوجئت برحيل أوباما إلى بيراميدز، والزمالك حاول تجديد عقده 3 مرات، وكان هناك حرص على استمراره ولكن اللاعب قرر المغادرة وقد يكون بسبب أنه لن يكون الخيار الأول للمدير الفني في الموسم الجديد وكنت مؤيد لاستمراره داخل الفريق وإثبات نفسه وزعلان من قراره".

الدردير نهضة البركان ياسين البحيري

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