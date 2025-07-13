190 ألف طن صادرات غذائية في أسبوع.. العنب والفاصوليا في الصدارة

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بلغ 3680 رسالة بإجمالي 190 ألف طن، تم تصديرها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم.

وتصدرت إسبانيا وإيطاليا والسعودية والسودان قائمة أكبر الأسواق المستقبلة، بينما جاءت الفاصولياء والبطاطس على رأس قائمة الخضراوات المصرية المصدّرة بنحو 10 آلاف طن لكل منهما.

وفي قطاع الفواكه، جاء العنب الطازج في المقدمة بـ11 ألف طن، تليه الموالح بـ10 آلاف طن، ثم الفراولة بـ8 آلاف طن، بإجمالي 35 ألف طن فواكه مصدّرة من 25 صنفًا.

كما أوضحت الهيئة أن ميناء الإسكندرية جاء في المرتبة الأولى من حيث عدد الرسائل التصديرية، تلاه ميناء سفاجا ومطار القاهرة الدولي.

