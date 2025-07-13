قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس السوبر المصري
عندي 11 سنة وغير منتظم في الصلاة أعمل إيه؟.. أمين الفتوى يجيب
بدون إصابات.. إخماد حريق داخل ورشة أخشاب في حدائق حلوان
رفعت فياض: نظام البكالوريا يمثل نقلة نوعية تهدف لإعادة بناء منظومة التعليم
ارحمني بقى.. طليقة إبراهيم سعيد تبكي على الهواء: بقوم بدور الأب لوحدي وقاعدة في إيجار
خلال نصف ساعة.. أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025
الخارجية: مياه النيل قضية وجودية لمصر ولا نقبل التهاون أو التفاوض في ثوابتها
رئيس جامعة حلوان: ضاعفنا عدد البرامج الدراسية خلال 3 سنوات واستقطبنا 36 جنسية
طليقة إبراهيم سعيد: عنده مشاكل مع أولاده من 4 زوجات غيري و5 سنين مش بيدفع أي مصاريف
أزمة تجنيد الحريديم تهدد بتفكيك حكومة الاحتلال من الداخل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكندرية غدًا برفقة عدد من الوزراء
يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية.. توسع في الخدمات وتيسير على المواطنين

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة ، اليوم، مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة الابتدائية .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً علي المواطنين في مختلف المحافظات .

وتفقد  الوزراء عقب افتتاح المكتب مقر الشهر العقاري واستمعوا إلى شرح مفصل من مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق عن المقر وإجراءات العمل به والذى يعمل بصورة مميكنة ونظام الشباك الواحد وفق منظومة التحول الرقمى.

ومن جانبها أشارت د.منال عوض إلى حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والعدل والمحافظات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى إنشاء وتطوير مقرات جديدة لمكاتب توثيق الشهر العقارى بما يوفر الجهد والوقت وييسر الخدمات للمواطن بمختلف فئاتهم ، مشيرة إلى تنفيذ الوزارة لخطة تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات لتحسين إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط الإجراءات بصورة مستمرة بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء الإداري والخدمي بمختلف محافظات الجمهورية .

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن افتتاح مكتب التوثيق يُعد خطوة جديدة نحو تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة إنجاز المعاملات اليومية حيث يسهم الموقع الجديد في تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين بيئة العمل وتطبيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحكومية .

التنمية المحلية منال عوض وزيرة التخطيط الشهر العقاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

ترشيحاتنا

كتابة الوصية

الموت والحياة.. أمين الفتوى يوضح الفرق بين الوصية والوقف

الوضوء

دعاء بعد الوضوء كما ورد عن النبي .. اللهم اجعلني من التوابين

الإفتاء

ما حكم استخدام مزيلات العرق ذات الرائحة للنساء؟.. أمينة الإفتاء تجيب

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المتهم

غير متزن.. الداخلية تكشف تفاصيل إلقاء شخص ماء ساخنا على كلب ضال بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد