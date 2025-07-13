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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| مواصفات تسلا X موديل 2025 في الإمارات.. مازدا 6e الجديدة كليًا تقدم بهذا السعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

وصلت السيارة مازدا 6e الجديدة للسوق الأوروبي، بعد أشهر من الكشف عنها للمرة الأولى في السوق الصينية، حيث تعزز السيارة من تواجدها بتصميمها المميز، بالإضافة إلى الأداء المطور الذي يأتي بمفهوم كهربائي مع باقة من التجهيزات القوية.

تعتبر السيارة تسلا موديل X، واحدة من أشهر السيارات الكهربائية التي قدمت في السوق الاماراتي، حيث تمتلك عدد من القدرات الفنية عالية الأداء، إلى جانب وسائل الرفاهية والتحكم، مع مظهر خارجي مميز ينتمي إلى الفئة الرياضية.

ينتشر داخل سوق السيارات الإماراتي باقة متنوعة من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون الإماراتيتين في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يحتوي سوق السيارات المصري على العديد من الإصدارات الصينية الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

يوجد بـ سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مازدا 6e مواصفات تسلا X موديل 2025 سيارات هاتشباك مستعملة شيرى تيجو 7 كاي ي اكس 3 برو 2026 هيونداي إلنترا اى دى نيسان سنترا 2026

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